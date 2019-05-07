Второй тур выборов главы Антикорупционого суда тоже закончился безрезультатно

Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) не смогло избрать главу новосозданного суда и при повторном голосовании, процедура выдвижения и голосования будет повторена.
Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», во вторник в ходе повторного голосования ни один из уже двух кандидатов не получил большинства голосов судей: судья Апелляционной палаты Олег Павлишин получил 15 голосов, судья первой инстанции Елена Танасевич — 16 голосов, всего судей 38.
Поскольку процедурно не предусмотрен иной вариант, то процедура выдвижения кандидатов, обсуждения и голосования будет повторена сначала.
В настоящее время объявлен перерыв до 15.00.
И.о. главы суда О.Павлишин пояснил журналистам, что во время перерыва будут проведены консультации. «Судьи настроены на выборы», — сказал он.
По его словам, необходимо, чтобы кандидат набрал минимум 20 голосов судей.
Павлишин также сообщил, что собрание судей должно определиться и с датой начала работы суда. «Есть две даты — август и сентябрь», — добавил он.
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