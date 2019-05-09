Полторак считает, что украинцы перестанут использовать термин «отечественная война»

Необходимо много времени, чтобы термин «отечественная война» ушел в прошлое, и его перестали использовать граждане, считает министр обороны Украины Степан Полторак.

"Я думаю, что должно пройти очень много времени, чтобы поняли, что происходило«,- сказал Полторак в эфире телеканала «Прямой» в четверг, отвечая на вопрос, сколько украинцам надо времени, чтобы отказаться от определения «отечественная война» в отношении Второй мировой войны.

Министр обороны Украины вместе с другими членами правительства и президентом принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне в четверг в Киеве.