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С 15 мая в ЕС начнет действовать потолок цен на мобильные звонки

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С 15 мая в ЕС начнет действовать потолок цен на мобильные звонки

Евросоюз введет в действие с 15 мая общеевропейский потолок цен на мобильные звонки — в 19 евроцентов за минуту и в 6 евроцентов за sms-сообщение. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

«С 15 мая вступают в силу потолки цен на мобильные звонки и СМС-сообщения на территории ЕС. Отныне стоимость мобильного звонка не может превышать 19 евроцентов в минуту, а sms-сообщения — 6 евроцентов. Это решение принесет практическую пользу европейским потребителям и будет способствовать исправлению диспропорциональных цен на мобильную связь в разных странах единого европейского рынка», — заявил он.

В распространенном по этому поводу заявлении Еврокомиссии отмечается, что цены в 19 и 6 евроцентов указаны без учена налога на добавленную стоимость, поэтому стоимость звонков и сообщений для конечного потребителя в разных странах ЕС все равно будут различными, поскольку НДС в государствах Евросоюза варьируется от 17 до 25%.

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Ограничение введено на чисто административном уровне, поэтому пока неизвестно, как оно скажется на телекоммуникационном секторе ЕС. По мнению Еврокомиссии, новые нормы должны способствовать созданию единых условий на рынке мобильной связи, привлекая в этот сектор новые инвестиции, которые ему особенно необходимы в условиях развития технологий 5G.

ЕС, мобильная связь
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Понедельник, 13 мая 2019
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
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