Порошенко дал орден еще и Туску

Президент Украины Петр Порошенко наградил председателя Европейского совета Дональда Туска орденом Ярослава Мудрого — высшей государственной наградой для иностранных граждан.

Туск регулярно высказывался в поддержку Украины. Ранее во время выступления в Верховной Раде по случаю годовщины убийств в Киеве в 2014 году Туск заявил, что «без Украины нет Европы».

«Горд возможностью наградить большого друга Украины, президента Европейского совета Дональда Туска высокой государственной наградой орденом Ярослава Мудрого», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Он также поблагодарил Туска за понимание и надежную поддержку Украины «на пути возвращения в единую семью европейских народов», а также за отстаивание украинского суверенитета и территориальной целостности.

Позже в Брюсселе после встречи с Туском П.Порошенко сказал журналистам, что наградил орденом Ярослава Мудрого также президента Европейской комиссии Жана Клода Юнкера.

Орден князя Ярослава Мудрого был учрежден в 1995 году. Им награждают за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в области государственного строительства, укрепления международного авторитета Украины, развития экономики, науки, образования и т.д.

Отметим, что в последнее время Порошенко раздал множество государственных наград. Глава СБУ Василий Грицак получил звание Героя Украны. А экс-нардеп от Партии регионов, скандальный застройщик Игорь Лысов получил от Порошенко орден.