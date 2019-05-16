Власти Киева требуют прекратить распространение незаконной рекламы сигарет Marvel

Винниковская (Львовская) табачная фабрика начала рекламную масштабную кампанию торговой марки сигарет под видом рекламы воды, которую КМДА признал незаконной и призвал владельцев рекламных носителей соблюдать закон.

"Что бы вы подумали, если б увидели, что ваш город завешан рекламой сигарет? Наверное, решили бы, что попали в прошлое, ведь реклама табачных изделий, а также торговых марок, под которыми выпускаются сигареты, в Украине запрещена с 2012 года. Однако прямо сегодня на наших глазах одна табачная компания завешивает весь город билл-бордами и сити-лайтами, рекламирующими торговую марку Marvel«,- пишет Gazeta.ua.

На бело-голубом фоне рекламы изображены смеющиеся молодые люди. А в правом нижнем углу на синем фоне, практически незаметная и бледная бутылка воды. И надпись: Marvel «Свій для кожного».

Тот же слоган и те же цвета использует производитель на пачках сигарет Marvel. А лица смеющихся молодых людей покупатель может увидеть в оформлении точек продажи этих сигарет. Это называется скрытой рекламой и запрещено законом.

Кроме того, в рекламной кампании производитель использовал печатную прессу, радио и социальные сети.

Журналисты задаются вопросом, нацелен ли производитель на детскую аудиторию, ведь название Marvel у всех любителей комиксов и супергероев вызывает ассоциации только с известной американской кинокомпанией.

Правоохранители пока не отреагировали на нарушение закона «О рекламе».

А начальник управления по вопросам рекламы КМДА Александр Смирнов разослал факсограмму распространителям внешней рекламы, напоминающую о содержании статей закона «О рекламе», которые были нарушены при размещении рекламы табачного бренда. «Просим вас при составлении договоров на размещение рекламной продукции отслеживать рекламные сюжеты на соответствие требованиям статей 7, 8 и 22 закона „О рекламе“, а при выявлении нарушений прекращать распространение такой рекламы,» — говорится в факсограмме.