Коломойский заявил, что ближайшие пять лет намерен жить в Украине

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что приехал прожить в Украине ближайшие пять лет. Об этом он заявил в интервью «Схемам».
«Я решил ближайшие пять лет прожить в Украине. Потому что я надеюсь на верховенство права в стране», — сказал олигарх.
В то же время на вопрос, связано ли это с его отношениями с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, он ответил:
«Нет, никак не связано. Я приехал сюда и планирую здесь находиться в связи с семейными обстоятельствами. У меня сын планирует подписать контракт с баскетбольным клубом Украины», — отметил Коломойский.
По его словам, он не планирует посещать администрацию президента Зеленского.
«Я планирую жить в Украине и наслаждаться жизнью в Украине. Без всяких посещений», — заверил олигарх.
Напомним, что Игорь Коломойский вернулся в Украину из Израиля 16 мая. Он не был в Украине с июня 2017 года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016