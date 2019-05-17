Коломойский заявил, что ближайшие пять лет намерен жить в Украине

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что приехал прожить в Украине ближайшие пять лет. Об этом он заявил в интервью «Схемам».

«Я решил ближайшие пять лет прожить в Украине. Потому что я надеюсь на верховенство права в стране», — сказал олигарх.

В то же время на вопрос, связано ли это с его отношениями с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, он ответил:

«Нет, никак не связано. Я приехал сюда и планирую здесь находиться в связи с семейными обстоятельствами. У меня сын планирует подписать контракт с баскетбольным клубом Украины», — отметил Коломойский.

По его словам, он не планирует посещать администрацию президента Зеленского.

«Я планирую жить в Украине и наслаждаться жизнью в Украине. Без всяких посещений», — заверил олигарх.

Напомним, что Игорь Коломойский вернулся в Украину из Израиля 16 мая. Он не был в Украине с июня 2017 года.