Андрей Портнов вернулся в Украину

В Украину после пятилетнего отсутствия вернулся юрист Андрей Портнов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Он опубликовал фото, на котором он стоит около терминала аэропорта «Борисполь».

«Друзья, больше пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, покинувшим Украину, — пора возвращаться, строить и восстанавливать. Привет, моя дорогая Родина!» — написал он.

Портнов покинул территорию Украины 22 февраля 2014 года. В последние годы жил в Вене и критиковал власть Порошенко.

Напомним, что Андрей Портнов был советником президента Украины Виктора Януковича в 2011-2014 годах, он был заместителем главы Администрации президента и занимался вопросами судоустройства. До этого, с 2005 по 2010 год, был главным юристом команды Юлии Тимошенко.