В Японии искусственный интеллект будет бороться с магазинными кражами

Токийская компания Earth Eyes совместно с корпорацией NTT East разработала систему видеонаблюдения с использованием искусственного интеллекта, которая позволит супермаркетам бороться с кражами. Об этом сообщила газета Asahi.
В программное обеспечение системы заложена информация из различных пособий по организации безопасности в торговых помещениях. В частности, в них содержатся рекомендации, как распознать вора по его действиям. Кроме того, при разработке были использованы видеозаписи мелких краж.
Оборудование анализирует поведение каждого зашедшего в магазин и сравнивает его с имеющимися параметрами, принадлежащими потенциальным злоумышленникам. В случае обнаружения подозрительных лиц система предупредит кассира об этом, и он сможет, к примеру, подойти к этому человеку и спросить, не нужно ли ему помочь с выбором товара. Обычно подобное внимание сразу сбивает грабителей с толку.
К настоящему времени по всей Японии установлено порядка 2 тыс. подобных систем видеонаблюдения с искусственным интеллектом внутри торговых точек, главным образом круглосуточных магазинов шаговой доступности («комбини»). Они фиксируют движения глаз и рук покупателя, а также его маршрут по супермаркету и время, проведенное в нем. По задумке разработчиков, система должна именно предотвращать кражи, поскольку владельцы магазинов заинтересованы не в поимке преступника, а в минимизации убытков.
Согласно данным статистики, в год в Японии происходит около 100 тыс. магазинных краж. Ущерб от них составляет порядка $4,5 млрд.
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