В Раде уверяют, что в случае роспуска не успеют отменить неприкосновенность

В случае объявления внеочередных выборов Верховной Рады народные депутаты не успеют принять изменения в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом журналистам во время брифинга сообщил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия народный депутат из фракции «Народный фронт» Леонид Емец, сообщает Укринформ.

«Были озвучены несколько законов, которые Владимир Зеленский предложил Раде принять в период этих двух месяцев, которые остались до досрочных выборов. Первое — это снятие депутатской неприкосновенности. К сожалению, это сделать этот парламент уже не может в принципе. Поскольку, если выборы состоятся летом, а, напомню, процедура снятия депутатской неприкосновенности это внесение изменений в Конституцию, что требует голосования на двух сессиях парламента», — сказал Емец.

Он объяснил, «что это должна быть наша сессия, которая сейчас продолжается, и следующая сессия — кажется, 2 сентября. То есть, для того, чтобы проголосовать за изменения в Конституцию, парламент должен быть полномочным в сентябре. Иначе — голосование не состоится, поскольку Конституция определяет, что только тот созыв парламента, который начал изменения в Конституцию, должет их и завершить, то следующему парламенту уже нужно будет начинать сначала».

«Этот парламент возможности, даже при желании, изменить Конституцию и отменить депутатскую неприкосновенность уже не имеет», — подытожил Емец.

Напомним, в своей инаугурационной речи в парламенте Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что очень просит нынешних народных депутатов принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение и Избирательный кодекс.

Также он заявил, что распускает Раду, но у народных депутатов есть еще два месяца работы, чтобы принять нужные законы.