В Раде уверяют, что в случае роспуска не успеют отменить неприкосновенность

В случае объявления внеочередных выборов Верховной Рады народные депутаты не успеют принять изменения в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом журналистам во время брифинга сообщил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия народный депутат из фракции «Народный фронт» Леонид Емец, сообщает Укринформ.
«Были озвучены несколько законов, которые Владимир Зеленский предложил Раде принять в период этих двух месяцев, которые остались до досрочных выборов. Первое — это снятие депутатской неприкосновенности. К сожалению, это сделать этот парламент уже не может в принципе. Поскольку, если выборы состоятся летом, а, напомню, процедура снятия депутатской неприкосновенности это внесение изменений в Конституцию, что требует голосования на двух сессиях парламента», — сказал Емец.
Он объяснил, «что это должна быть наша сессия, которая сейчас продолжается, и следующая сессия — кажется, 2 сентября. То есть, для того, чтобы проголосовать за изменения в Конституцию, парламент должен быть полномочным в сентябре. Иначе — голосование не состоится, поскольку Конституция определяет, что только тот созыв парламента, который начал изменения в Конституцию, должет их и завершить, то следующему парламенту уже нужно будет начинать сначала».
«Этот парламент возможности, даже при желании, изменить Конституцию и отменить депутатскую неприкосновенность уже не имеет», — подытожил Емец.
Напомним, в своей инаугурационной речи в парламенте Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что очень просит нынешних народных депутатов принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение и Избирательный кодекс.
Также он заявил, что распускает Раду, но у народных депутатов есть еще два месяца работы, чтобы принять нужные законы.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016