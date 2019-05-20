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Коломойский шантажом добивается от Зеленского назначения люстрированного Богдана главой АП, – источник

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Коломойский шантажом добивается от Зеленского назначения люстрированного Богдана главой АП, – источник

Скандальный украинский олигарх Игорь Коломойский лоббирует назначение люстрированного юриста времен Януковича и Азарова Андрея Богдана на пост главы Администрации президента Украины. Об этом сообщает Интернет-издание «Открытая Украина» со ссылкой на свои источники в команде Владимира Зеленского.

«Зеленскому четко дали понять, кто на самом деле стал главой нашего государства. Похоже, у Коломойского достаточно „ниточек“, чтобы подвесить нового президента и „дергать“ при необходимости — в частности, тут эффективно работает банальный шантаж. Именно таким путем недавно вернувшийся в Украину олигарх (который при Порошенко боялся и нос сюда казать) продавливает на пост главы Администрации президента своего верного клеврета — Андрея Богдана. И именно для этого последний встречался с главой Конституционного Суда», — сообщил источник издания.

Источник так же добавил, что Богдан сперва был «смотрящим» за президентской кампанией Зеленского, а теперь, по замыслу Коломойского, должен стать «смотрящим» за самим президентом.

«Но куда интереснее несколько более давнее прошлое данного персонажа. Ведь на нем клейма негде ставить! Даже простого перечисления его „заслуг“ будет достаточно для понимания, кого нам впаривают в качестве главы АП. Ведь это именно Богдан в свое время переметнулся из команды Ющенко под крыло Януковича. Именно он работал в правительстве Азарова — официально должность его звучала как „правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики“, но на деле он как раз помогал тогдашнему премьеру эту самую коррупцию узаконить и стричь с нее купоны», — сказал информированный источник издания.

По его словам, хоть он и не является фанатом Зеленского, но все-таки очень надеется, что он не поддастся на этот шантаж, и что Богдан не возглавит его администрацию.

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«Потому что это будет просто плевок в лицо всем украинцам, плевок в память Майдана, надругательство над памятью погибших на фронте за наши демократические, европейские ценности. Начинать каденцию с такого поступка было бы с точки зрения президента очень недальновидно», — констатировал источник, которого цитирует «Открытая Украина».

Издание напоминает, что Андрей Богдан являлся советником Азарова и работал в тесном сотрудничестве с заместителем генпрокурора Ренатом Кузьминым над обвинением против Юлии Владимировны Тимошенко. Кроме того Андрей Богдан после 2014 года был люстрирован.

Игорь Коломойский, АП, Владимир Зеленский, Андрей Богдан
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Понедельник, 20 мая 2019
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Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Рождение президента

Сейчас обиженные порохоботы - народные депутаты и министры будут формировать фронт сопротивления, который не будет сдаваться без боя. А возглавит войну против Зеленского все тот же Порошенко, который тоже не собирается отступать. И как поведут себя обе силы трудно предсказать. Пока народ будет на стороне Зеленского. А противоположному, консервативно-коррупционному политическому лагерю (голос и сила порохоботов) пока некому апеллировать. В любом случае, новый президент Украины Зеленский оказался гораздо злее, быстрее и активнее, чем ожидали его противники.
Клэр Лью
Клэр Лью
основатель Know Your Team

Шесть вопросов к тем, кто хочет быть руководителем

Когда нас спрашивают: «Вы хотите стать руководителем?», мы зачастую предполагаем, что на этот вопрос есть только один ответ. «О, конечно, я хочу быть начальником». Правильно? Кто ж не хочет? Особенно, когда руководящий пост рассматривается как основной путь повышения в карьере. Но действительно ли вы хотите стать руководителем? Руководство - это не какой-то священный клуб, предназначенный для немногих счастливчиков.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
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