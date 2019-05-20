Гройсман объявил об отставке

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что принял для себя решение подать в отставку в среду сразу после заседания правительства. Об этом он сказал на брифинге в понедельник, 20 мая.

«Президент сегодня своим заявлением взял на себя всю ответственность за все, что произойдет дальше», — сказал Гройсман.

Гройсман также заверил, что пойдет на выборы в Верховную Раду.

«Я уверен в том, что мы еще много сделаем в будущем. И в новом парламенте я совместно со своими единомышленниками сформирую профессиональную команду, которая будет способна служить государству и делать страну успешной», — заявил чиновник.

Напомним, что с призывом подать в отставку к правительству обратился новый президент страны Владимир Зеленский во время своей инаугурационной речи в парламенте.

«Хочу процитировать американского актера, который стал классным американским президентом: „правительство не решает наших проблем — правительство и есть наши проблемы“. Я не понимаю, наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы не сможем сделать. Это неправда — можете, вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах», — сказал он в ходе обращения к украинскому народу, после принесения присяги в сессионном зале парламента.