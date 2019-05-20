Кернес подтвердил, что идет в Раду, но депутатом быть не собирается

Городской голова Харькова Геннадий Кернес подтвердил, что намерен вместе со своим одесским коллегой Геннадием Трухановым участвовать в выборах в Верховную Раду.
«Подтверждаю: мы с мэром Одессы Геннадием Трухановым действительно поведем в новый парламент партию. Партию людей, которые слышат других людей, которые работают для других людей, которые понимают проблемы других людей и знают, как их решить», — написал Кернес на своей странице в Facebook в понедельник вечером.
Вместе с тем он подчеркнул, что ни он, ни Труханов не намерены отказываться от поста городского головы ради мандата народного депутата.
«Мы были и останемся городскими головами Харькова и Одессы. Наша задача — не политическая карьера. Наша задача — влить новую кровь в Верховную Раду, сделать так, чтобы туда пришли, знающие проблемы на местах, имеющие план их решения. И наша задача с мэром Трухановым — дать этим людям инструмент решения проблем на местах», — написал Кернес.
Напоним, что ранее сопредседатель депутатской группы «Видродження» в Верховной Раде Виталий Хомутынник сообщил, что партии «Доверяй делам» Труханова, «Видродження», часть представителей партии «Наш край» и народных депутатов группы «Воля народа» объединяются в единую политическую силу для участия в парламентских выборах. Он отметил, что съезд объединенной политической силы состоится до конца мая.
По словам Хомутынника, еще нет решения, кто возглавит политсилу, но точно известно, что мэр Одессы Труханов и мэр Харькова Кернес войдут в первую пятерку списка партии на парламентских выборах.
«Точно уже есть подтверждение и договоренность — это мэры двух городов-миллионников — Кернес и Труханов, порядка 15-20 мэров городов с 50-100 тыс. населения и более — Ужгород, Артемовск, Купянск, Вознесенск и другие», — сказал он.
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