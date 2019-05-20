Два десятка мэров, 50 депутатов: Стали известны подробности о партии Труханова и Кернеса

Партии «Доверяй делам» Геннадия Труханова, «Видродження», часть представителей партии «Наш край» и народных депутатов группы «Воля народа» объединяются в единую политическую силу для участия в парламентских выборах, сообщил сопредседатель депутатской группы «Видродження» в Верховной Раде Виталий Хомутынник.

«В настоящее время есть две партии — „Доверяй делам“, „Видродження“. Есть „Наш край“, но не вся партия, а большая часть авторитетных лидеров — народные депутаты Антон Киссе, Сергей Шахов, местные депутаты, часть депутатов группы „Воля народа“, просто самовыдвиженцы», — сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Сопредседатель «Видродження» отметил, что съезд объединенной политической силы состоится до конца мая.

По словам политика, еще нет решения, кто возглавит политсилу, но точно известно, что мэр Одессы Геннадий Труханов и мэр Харькова Геннадий Кернес войдут в первую пятерку списка партии на парламентских выборах.

При этом Хомутынник отметил, что народные депутаты, избранные в нынешний созыв парламента по мажоритарным округам, намерены и на следующих выборах избираться в парламент как мажоритарщики.

«У нас уже более 50 мажоритарщиков, которые будут идти как мажоритарщики от партии», — сообщил он.

Народный депутат добавил, что по спискам партии будут идти мэры, председатели областных советов, авторитетные в регионах и городах люди.

«Точно уже есть подтверждение и договоренность — это мэры двух городов-миллионников — Кернес и Труханов, порядка 15-20 мэров городов с 50-100 тыс. населения и более — Ужгород, Артемовск, Купянск, Вознесенск и другие», — сказал он.