Два десятка мэров, 50 депутатов: Стали известны подробности о партии Труханова и Кернеса

Партии «Доверяй делам» Геннадия Труханова, «Видродження», часть представителей партии «Наш край» и народных депутатов группы «Воля народа» объединяются в единую политическую силу для участия в парламентских выборах, сообщил сопредседатель депутатской группы «Видродження» в Верховной Раде Виталий Хомутынник.
«В настоящее время есть две партии — „Доверяй делам“, „Видродження“. Есть „Наш край“, но не вся партия, а большая часть авторитетных лидеров — народные депутаты Антон Киссе, Сергей Шахов, местные депутаты, часть депутатов группы „Воля народа“, просто самовыдвиженцы», — сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
Сопредседатель «Видродження» отметил, что съезд объединенной политической силы состоится до конца мая.
По словам политика, еще нет решения, кто возглавит политсилу, но точно известно, что мэр Одессы Геннадий Труханов и мэр Харькова Геннадий Кернес войдут в первую пятерку списка партии на парламентских выборах.
При этом Хомутынник отметил, что народные депутаты, избранные в нынешний созыв парламента по мажоритарным округам, намерены и на следующих выборах избираться в парламент как мажоритарщики.
«У нас уже более 50 мажоритарщиков, которые будут идти как мажоритарщики от партии», — сообщил он.
Народный депутат добавил, что по спискам партии будут идти мэры, председатели областных советов, авторитетные в регионах и городах люди.
«Точно уже есть подтверждение и договоренность — это мэры двух городов-миллионников — Кернес и Труханов, порядка 15-20 мэров городов с 50-100 тыс. населения и более — Ужгород, Артемовск, Купянск, Вознесенск и другие», — сказал он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016