США хотят «купить» урегулирование конфликта на Ближнем Востоке за $68 млрд

План США и Бахрейна организовать круглый стол по экономическим вопросам с 25 по 26 июня в Манаме для обсуждения возможностей привлечения инвестиций в Палестину и другие страны Ближнего Востока представляет по сути попытку «купить» мир на Ближнем Востоке за $68 млрд. Такое мнение высказала в понедельник газета The New York Times, комментируя инициативу администрации президента Дональда Трампа, о которой объявила в воскресенье пресс-служба Белого дома.
«После двух лет изучения и обсуждения президент Трамп и его зять Джаред Кушнер решили подходить к ближневосточному мирному урегулированию как бизнесмены: они попытаются купить возможность заключения сделки», — пишет газета.
Суть этой инициативы, по данным газеты, состоит в том, чтобы добиться согласия богатых нефтедобывающих стан Персидского залива, а также стран Европы и Азии на то, чтобы они выступили в роли финансовых доноров и таким образом убедить палестинцев пойти на политические уступки и урегулировать конфликт с Израилем. «Белый дом дал понять, что он добивается выделения десятков миллиардов долларов, но не указал точную цифру, — пишет газета. — Дипломатам и законодателям сообщили, что цель — около $68 млрд для палестинцев, а также для Египта, Иордании и Ливана».
При этом The New York Times напомнила, что международные конференции по вопросам оказания экономической помощи палестинцам созывались и ранее, однако они не открыли путь к мирному урегулированию конфликта. В этой связи газета отметила, что «лица, участвовавшие ранее в переговорах, выразили глубокие сомнения по поводу того, что попытка Трампа приведет к успеху там, где все предыдущие усилия не давали результата».
По данным газеты, президент Трамп не примет участие в конференции в Манаме, американскую делегацию возглавит министр финансов Стив Мнучин, а во главе других делегаций также будут министры финансов.
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