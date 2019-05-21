Трамп рассказал, почему иностранные лидеры хотят видеть Байдена на посту президента США

Иностранные лидеры хотят, чтобы президентские выборы в США в следующем году выиграл бывший вице-президент страны, демократ Джозеф Байден. С таким утверждением выступил в понедельник американский лидер Дональд Трамп перед своими сторонниками в городе Монтурсвилл (штат Пенсильвания). Трансляцию вели американские новостные телекомпании.

«Байден объявил, что баллотируется на пост президента, и сказал, что это потому, что иностранные лидеры позвонили ему и попросили это сделать, — утверждал глава государства. — Вне всякого сомнения. Зарубежным странам это понравится гораздо больше».

По версии Трампа, при Байдене на посту президента США другие страны смогут извлечь для себя выгоду. «Они хотят Байдена, чтобы Китай мог продолжать зарабатывать $500 млрд в год и больше, грабя Соединенные Штаты», — считает республиканец. Трамп неоднократно подвергал критике демократа за последние дни.

Во время выступления Трамп также в шутку предположил, что мог бы провести пять сроков на посту президента США. «И, может быть, если нам действительно это очень понравится, и если дела будут и дальше идти так, как они идут, мы сделаем то, что должны. Мы проведем три срока на посту президента, и четыре, и пять», — пошутил президент в ходе выступления, которое три раза прерывал из-за того, что присутствовавшим на нем его сторонникам становилось плохо.

Старт предвыборной кампании в США будет дан в феврале 2020 года. 3 февраля в Айове продут собрания партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем на конференцию штата и национальный съезд. В штате Нью-Гэмпшир 11 февраля пройдут первые в стране первичные выборы, которые отличаются от предвыборных собраний тем, что на них избираются делегаты сразу на национальный съезд, который пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин), где будет названо имя соперника Трампа в борьбе за пост президента.

Республиканцы проведут свой предвыборный съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). 59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.