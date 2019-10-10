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Зеленский: понимаю, что Богдан может вредить моему имиджу, но мне нужны профессионалы, не нарушающие закон

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Зеленский: понимаю, что Богдан может вредить моему имиджу, но мне нужны профессионалы, не нарушающие закон

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что глава Офиса президента Андрей Богдан может вредить его имиджу, но ему в команде нужны профессиональные люди, не нарушающие закон.

«Во-первых, нам нужно определиться, по каким принципам мы увольняем людей. Опыт, профессионал или делает ли он что-то, когда у него есть свободное время?», — сказал он во время пресс-марафона в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о том, когда он уволит главу ОП Богдана.

Зеленский отметил, что понимает, что для его имиджа как президента «это не очень красиво».

«Но я хочу вам сказать, что он в нашей команде, и он не был на работе (во время своих частных поездок — ИФ). Я даже не знаю, с кем они там ходили. Он мне сказал, что приехал, и там было много разных людей...», — рассказал он.

Зеленский убежден, что президент не должен интересоваться тем, как отдыхает глава его офиса.

Президент подчеркнул, что есть «много людей с хорошим имиджем, очень светлых людей, некоторых из них стали губернаторами», но он пока что не может добиться от них результата.

«Мне нужны профессиональные люди, которые не нарушают украинское и международное законодательство. Мне нужны эти мощные люди, у меня не так много этих людей. Сейчас очень сложный период в моей команде», — указал президент.

Зеленский признал, что Богдану «очень сложно, потому что на него идет влияние, начиная с господина Коломойского».

«Что он (Богдан — ИФ) там, он с ним, он решает какие-то его (Коломойского — ИФ) проблемы. Деталей у нас с вами нет. Более того, доказательств никаких нет», — сказал он.

Президент указал, что работа Богдана адвокатом осталась в прошлом, а сейчас он «работает на государство».

Зеленский хотел бы, чтобы его окружали люди, которые знают свое дело и выполняют необходимые задачи, а идеальных людей нет.

«Мне сейчас так нужен результат, для нашей страны. Нас раздирают все. Люди не хотят лишиться своих бывших корон, продолжают быть императорами, забывая, кто они, какой у них статус. Очень сложно», — отметил он.

Зеленский также заявил, что Богдан работает главой ОП не ради денег. «Мы живем сейчас совсем без отдыха, и точно не работаем на деньги. Мы совсем другой модели люди», — пояснил он.

По словам президента, если будут факты нарушения главой ОП закона, то Богдан «сам уволится».

Владимир Зеленский, Андрей Богдан
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Четверг, 10 октября 2019
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