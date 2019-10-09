Готовить послание президента к Раде будет рабочая группа во главе с Богданом

Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу во главе с руководителем Офиса президента Андреем Богданом для подготовки проекта ежегодного Послания Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-представительстве главы государства.

«Образовать рабочую группу по подготовке проекта ежегодного Послания Президента Украины Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины ... и утвердить ее персональный состав», — говорится в документе.

Руководство подготовкой послания Зеленский возложил на руководителя Офиса президента Андрея Богдана, а методическое и научное обеспечение подготовки документа — на директора Национального института стратегических исследований Александра Литвиненко.

Согласно распоряжению, рабочая группа должна в двухнедельный срок определиться со структурой и графиком подготовки проекта послания, содержанием необходимых материалов, а в течение двух месяцев — подготовить и подать документ на рассмотрение.