Ученые предрекают глобальное похолодание после потепления

Математики российского Уральского федерального университета разработали модель изменения климата, данные которой сообщают о смене глобального потепления резким похолоданием, сообщила в среду пресс-служба университета.
«Увеличение температуры ответственно за наблюдаемое потепление земного климата, которое сопровождается повышением уровня парниковых газов в земной атмосфере. Это приводит к росту температуры, интенсивному таянию льда, сильному притоку пресной воды в Мировой океан и повышению его уровня. Вместе с тем, как демонстрируют данные нашего математического моделирования, локальный рост температуры резко сменится ее падением», — приводит пресс-служба слова профессора кафедры теоретической и математической физики УрФУ Дмитрия Александрова.
В сообщении поясняется, что изменение в Мировом океане станет причиной похолодания. В нем повысится уровень пресной воды, что приведет к ослаблению течений, движущихся от экватора к полюсам. Остановка теплых течений, в частности Гольфстрима, приведет к похолоданию в Северной Америке и Европе.
Тенденцию к смене глобальных потеплений на глобальные похолодания ученые выявили, проведя анализ изменений температуры океана, объемов углекислого газа в атмосфере, флоры на Земле и массы льдов на протяжении 10 млн лет. По данным ученых, значительные перепады температуры происходят каждые 100 тыс. лет.
«Основные факторы, влияющие на изменение климата, — природные. Они всегда происходили и будут происходить вне зависимости от деятельности человека. Вместе с тем, исключать полностью антропогенное воздействие или влияние внешних возмущений нельзя. Вырубкой лесов, повышением уровня углекислого газа человек накладывает возмущения на процессы, заложенные природой», — цитирует пресс-служба слова профессора Александрова.
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