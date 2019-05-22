Российский МИД обвинил Супрун в национализме и русофобии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в национализме и русофобии и.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун, призвавшую международные организации отказаться от финансовой помощи России.

«Националист и русофоб. Настоящий провокатор. Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу», — написала она в среду в Facebook.

Во вторник Супрун, выступая на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, призвала страны — члены ВОЗ и другие международные организации «говорить „нет“ российским деньгам, которые наполняют западные счета». В противном случае они «рискуют стать заложниками Кремля», сказала и.о. министра.

Она также заявила, что ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности, пока та не вернется к системе международного права, а также призвала сохранить и даже расширить санкционный режим для России.