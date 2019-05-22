Уже к 2025 году во многих городах мира могут появиться летающие такси

Воздушные такси появятся во многих городах мира к 2025 г., заявил Даниэль Виганд, соучредитель и генеральный директор немецкой компании-производителя летательных аппаратов Lilium.

«Ожидается, что к 2025 г. Lilium начнет функционировать в различных городах по всему миру, а в тестовом режиме и раньше», — отметил Виганд.

Lilium сообщила 16 мая 2019 г. о первом полете прототипа пятиместного летающего такси.

Самолет-такси оснащен 36-ю электродвигателями, аэродинамическая тяга которых может направляться как для вертикального взлета и посадки, так и для горизонтального полета.

Самолет сможет разгоняться до 300 км/ч и летать на расстояние до 300 км, максимальная мощность всех двигателей — 2000 л/с. Во время полета будет использоваться только 10% мощности двигателей.

Отмечается, что простота конструкции самолета, без хвоста, руля, пропеллеров способствует безопасности и простоте эксплуатации.