Уже к 2025 году во многих городах мира могут появиться летающие такси

Воздушные такси появятся во многих городах мира к 2025 г., заявил Даниэль Виганд, соучредитель и генеральный директор немецкой компании-производителя летательных аппаратов Lilium.
«Ожидается, что к 2025 г. Lilium начнет функционировать в различных городах по всему миру, а в тестовом режиме и раньше», — отметил Виганд.
Lilium сообщила 16 мая 2019 г. о первом полете прототипа пятиместного летающего такси.
Самолет-такси оснащен 36-ю электродвигателями, аэродинамическая тяга которых может направляться как для вертикального взлета и посадки, так и для горизонтального полета.
Самолет сможет разгоняться до 300 км/ч и летать на расстояние до 300 км, максимальная мощность всех двигателей — 2000 л/с. Во время полета будет использоваться только 10% мощности двигателей.
Отмечается, что простота конструкции самолета, без хвоста, руля, пропеллеров способствует безопасности и простоте эксплуатации.
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