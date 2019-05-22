МВФ не требует нового повышения цен на газ для населения

Международный валютный фонд пока не требует от Украины нового повышения цен на газ для населения. Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус.

«На сегодня у МВФ нет новых требований или претензий относительно цен на газ, — сказал он. — Этот пункт, который был прописан в меморандуме о сотрудничестве, выполнен и не является препятствием для нового транша».

«Этот вопрос не актуален сегодня со стороны МВФ», — еще раз подчеркнул Герус.

Напомним, что Андрей Герус был назначен постоянным представителем президента Украины в правительстве сегодняшним указом Владимира Зеленского.