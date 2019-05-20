В БПП «Солидарность» тоже заявили о готовности к досрочным выборам

Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» заявила, что готова как к плановым выборам в Верховную Раду, так и к досрочным парламентским выборам.
«Мы готовы к выборам организационно и содержательно», — сказано в заявлении «БПП «Солидарность», обнародованном на сайте партии в понедельник.
В то же время в «БПП «Солидарность» отмечают, что право президента страны досрочно прекращать полномочия Верховной Рады должно реализовываться в полном соответствии с Конституцией Украины.
«Демократия — это процедуры, отсутствие процедуры — это авторитаризм. Моделью подобного механизма может служить юридически безупречное решение Петра Порошенко в 2014 году о роспуске Верховной Рады. Президент имеет право распускать Верховную Раду, но это право является небезусловным и должно происходить в полном соответствии с Конституцией», — заявляют в парии Порошенко.
«Партия готова защищать ценности и достижения, которые она отстаивала последние пять лет, в частности, интеграцию Украины в ЕС и НАТО, что является очень важным для Украины и о чем, к сожалению, не упомянул новоизбранный президент Зеленский в своей инаугурационной речи», — сказано в заявлении «БПП «Солидарность».
Отметим, что ранее о готовности к выборам заявили и другие политсилы, в том числе «Батькивщина».
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