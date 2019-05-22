Партия «Сила народа» с разгромным отрывом выиграет выборы в Раду, - опрос

Лидером электоральных симпатий среди политических сил в Украине является партия «Слуга народа». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».
Отмечается, что партию президента Зеленского готовы поддержать 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.
За «Оппозиционная платформу — За жизнь» готовы проголосовать 10,5% опрошенных, БПП Солидарность — 8,8%, «Батькивщину» — 7,3%, партию «Сила и честь» Игоря Смешко — 5,1%, партию «Голос» Святослава Вакарчука — 4,6%, Радикальная партия Олега Ляшко — 3,3%, Оппозиционный блок — 3,2%.
Сообщается, что рейтинг других партий менее 3%.
По данным социологов, партия «Слуга народа» — лидер во всех макрорегионах, а «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Оппозиционный блок» имеют прочные позиции в юго-восточных областях, а других партии, сохраняют шансы на попадание в парламент, — в центрально-западных.
Кроме того сообщается, что партия «Слуга народа» лидер т.н. «второго выбора». Ее готовы поддержать в случае неучастия своего фаворита в выборах, еще 11,4% респондентов, которые намерены голосовать.
За «Оппозиционная платформу — За жизнь» в таком случае могли бы проголосовать еще 7,1%, партию Вакарчука — 6,4%, «Батькивщину» — 5,1%, партию «Сила и честь» 4,9%, «Оппозиционный блок» — 4,3%, Радикальная партия — 3,7%, Гражданскую позицию — 3,6%, БПП Солидарность — 3,1%.
Сообщается, что опрос был проведен с 16 по 21 мая среди населения в возрасте от 18 лет и старше, которые были опрошены методом личного интервью.
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Какая партия укродегенераты ? Она только на бумаге есть, давайте голосуйте за воздух, вам даунам это привычно.