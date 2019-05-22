Кабмин утвердил новую редакцию украинского правописания

В среду, 22 мая, Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию украинского правописания. Такое решение было принято на заседании правительства.

Новую редакцию украинского правописания приняли для обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания. Таким образом, она заменит старую редакцию правописания 1992 года.

Новая редакция позволяет в словах греческого происхождения использовать букву «т» вместо «ф». Например, «катедра», «мітологія». Также предлагается писать «пів» с существительными отдельно, если речь идет о половине чего-либо. Например, «пів Києва» или «пів хліба». В настоящее время эти слова пишутся слитно.

Новая редакция Украинского правописания доступна на сайте Министерства образования и науки.