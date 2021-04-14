Кабмин определился с проведением экзамена по украинскому языку для чиновников

Кабинет министров Украины определился с порядком проведения экзаменов на уровень владения государственным языком. Такой экзамен должны сдавать претенденты на должности в государственной службе.
Соответствующее решение приняли на сегодняшнем заседании правительства.
По словам представителя Кабинета министров в Верховной раде Василия Мокана, принятое постановление предусматривает, что:
Отметим, сам порядок проведения такого экзамена на правительственном портале не опубликован.
Ожидается, что в этом году экзамен должны будут сдать около 150 000 будущих чиновников.
Напомним, согласно «языковому закону», с 2021 года претенденты на должности в органах государственной власти или местного самоуправления должны сдавать экзамен по украинскому языку.
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