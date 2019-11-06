Кабмин создал Национальную комиссию по стандартам государственного языка

В частности, комиссия будет проверять уровень владения государственным языком для получения украинского гражданства или занятия определенных законом должностей.
Кабинет министров Украины в среду на своем заседании создал Национальную комиссию по стандартам государственного языка, которая также будет проверять уровень владения государственным языком для получения гражданства Украины или занятия определенных законом должностей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
«Национальная комиссия будет иметь статус органа центральной исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра образования и науки», — говорится в сообщении.
Напомним, 25 апреля Верховная рада 278 голосами приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Тогдашний президент Петр Порошенко 15 мая подписал закон, на следующий день закон был опубликован в официальной прессе. 16 июля закон вступил в силу, за исключением отдельных положений.
Ранее президент Владимир Зеленский назвал языковый закон заложником политической риторики, поскольку он был принят во время президентской избирательной кампании. По его словам, «государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, усложнением бюрократических процедур, увеличением количества чиновников вместо их сокращения». Он пообещал провести «тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины». «По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан», — заверил Зеленский. Однако дальше заявлений президент не пошел.
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