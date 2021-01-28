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Суд отменил постановление Кабмина об изменениях в украинском правописании

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Суд отменил постановление Кабмина об изменениях в украинском правописании

Окружной административный суд Киева (ОАСК) завершил рассмотрение административного дела по обжалованию постановления правительства, которым было утверждено украинское правописание в новой редакции.

Как сообщает пресс-служба ОАСК, производство по делу было открыто в июне 2019 года, истцами по делу выступили ОО «Правовое государство» и жительница города Херсон, действовавшая в интересах своей несовершеннолетней дочери.

Ответчик — Кабинет министров Украины, третье лицо — Министерство образования и науки Украины. Отмечается, что дело рассматривалось по правилам общего искового производства, судом было проведено 8 судебных заседаний по делу.

«В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что Кабинет министров Украины при принятии указанного постановления действовал за пределами своей компетенции и с нарушением законодательства, регулирующего порядок принятия нормативно-правовых актов. Учитывая это, суд признал противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины № 437 от 22 мая 2019 «Вопросы украинского правописания», — сказано в сообщении на сайте ОАСК.

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Как сообщалось, 22 мая 2019 года Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию украинского правописания с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации употребления орфографических норм. Кабмин также аннулировал п. 1 своего постановления от 8 июня 1992 года № 309 «Вопросы украинского правописания».

Новая редакция «Украинского правописания» вступила в силу 3 июня 2019 года, с этого момента рекомендуется применять нормы и правила данной редакции.

Кабмин, украинский язык, ОАСК
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