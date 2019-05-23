Джордж Мартин пообещал закончить финальную книгу саги «Песнь льда и пламени» к июлю 2020

Автор саги «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин пообещал закончить очередную книгу серии до июля 2020 года. Если же ему не хватит сил исполнить обещание, он разрешил жителям Новой Зеландии взять его в плен. Об этом писатель сообщил новозеландскому изданию New Zealand Harold.

По словам Мартина, если к моменту его визита в Веллингтон, который должен состояться в июле 2020 года, предпоследняя книга саги — «Зимние ветры» не будет закончена, жители Новой Зеландии «могут взять его в плен и поселить в самой маленькой хижине на берегу озера из серной кислоты», где он будет писать без устали.

С момента выхода последней книги из серии произведений, по которым снят сериал «Игра престолов», прошло восемь лет и поклонники саги ждут завершения. После того, как финальная серия «Игры престолов» вышла в эфир, читатели потребовали от автора продолжения, и он пообещал закончить сагу до всемирного конгресса писателей-фантастов, который состоится в Веллингтоне в июле 2020 года.

В разговоре с представителями издания Джордж Мартин не стал подробно рассказывать о будущей книге, но отметил что «финал будет сильно отличаться от того, что все увидели в сериале».

Джордж Реймонд Ричард Мартин — американский писатель-фантаст, сценарист, продюсер и редактор, лауреат многих литературных премий. В 1970-1980-е годы получил известность благодаря рассказам и повестям в жанре научной фантастики, литературы ужасов и фэнтези. Наибольшую славу ему принес выходящий с 1996 года фэнтезийный цикл «Песнь льда и пламени», позднее экранизированный компанией HBO в виде телесериала «Игра престолов».