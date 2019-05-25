Адвокат Трампа встретился с бывшим украинским дипломатом

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани на прошлой неделе встречался с бывшим дипломатом Украины Андреем Телиженко, который заявлял о вмешательстве Украины в выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Washington Post.
«Телиженко был в Вашингтоне, он приехал в Нью-Йорк, и мы провели большую часть дня вместе», — сказал Джулиани.
На вопрос о том, что они с Телиженко обсуждали, Джулиани ответил: «Когда мне будет что сказать, я это скажу».
Согласно изданию, Телиженко подтвердил встречу, заявив: «Мы говорили об американо-украинских отношениях и политике в Вашингтоне и Украине».
Как известно, в 2017 году бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко сообщил о вмешательстве украинской власти в американские выборы на стороне Хиллари Клинтон.
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