Морской трибунал обязал Россию освободить три украинских корабля и захваченных моряков

Международный трибунал ООН по морскому праву (МТМП) вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину.

Соответствующее решение в отношении временных мер, о которых запросила украинская сторона, обнародовал в субботу в Гамбурге (Германия) судья Джин-Хен Пайк (Jin-Hyun Paik), передает Интерфакс-Украина.

«Российская Федерация должна немедленно освободить украинские военные корабли „Бердянск“, „Никополь“ и „Яни Капу“ и вернуть их Украине», — зачитал он.

За это решение проголосовали 19 судей, один судья — Руслан Колодкин (РФ)— против.

Также аналогичным голосованием было принято решение в отношении того, что «Российская Федерация должна немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и позволить им вернуться в Украину».