Зеленский прокомментировал решение Трибунала ООН об освобождении украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что выполнение Россией приказа Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать сигналом от российского руководства о готовности к прекращению конфликта с Украиной.
«Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной», — написал глава государства на своей странице в Фейсбуке в субботу.
По его убеждению, таким образом Россия может сделать шаг «к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом».
«Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!» — подытожил Зеленский.
Напомним, что сегодня Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину.
За это решение проголосовали 19 судей, один судья — Руслан Колодкин (РФ) — против.
Трибунал обязал РФ доложить о выполнении данного решения до 25 июня 2019 года, а также обязал Украину и Россию воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор.
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