Рада проголосовала Избирательный кодекс с открытыми списками

Верховная Рада приняла во втором чтении проект Избирательного кодекса, который предусматривает открытые списки. За проект закона № 3112-1 проголосовали проголосовали 230 нардепов, при необходимых 226.

Напомним, что Проект Избирательного кодекса (№ 3112-1), предложенный Андреем Парубием, Александром Черненко и Леонидом Емцем, прошел первое чтение еще 7 ноября 2017 года.

Он предусматривает «открытые списки». Как объяснял инициатор законопроекта Леонид Емец, речь идет о региональных открытых списках в 27 избирательных регионах — и лидер политсилы не сможет влиять на место кандидата в избирательном списке.

Представитель профильного комитета Александр Черненко, который координировал работу над проектом кодекса, сообщил, что в ходе консультаций фракции парламента договорились, что в Кодексе будет сохранен проходной барьер в парламент на уровне 5%.

Кроме того, он добавил, что в документе предусмотрено вступление его в силу 1 декабря 2023 года.

Как рассказал представитель комитета, новая система выборов предусматривает, что съезд партии утверждает общенациональный список. И этот список делиться на 27 или менее (но не меньше 2/3 регионов) региональных списков. И в каждом таком региональном списке должно быть не менее 5 кандидатов. У партии будет единый список и региональные. Очередность кандидатов определяет съезд.

Избирателю придется помнить номер партии, определенный жеребьевкой, за которую хочет проголосовать. В соответствующие он окошка вписывает номер партии. Ниже в бюллетене избиратель (по желанию, не обязательно) указывает номер кандидата, но исключительно от той партии, за которую голосует.

Если избиратель никого из кандидатов не укажет, это будет значить, что избиратель соглашается с тем порядком кандидатов в его регионе, который составила партия.

При подведении итогов голосования Центральная избирательная комиссия будет считать, в первую очередь, сколько каждая партия набрала голосов по всей Украине и устанавливать, кто преодолевает проходной барьер. Эти партии примут участие в распределении мандатов.

Согласно пояснению Черненко, общее количество голосов, которое набрали все партии, прошедшие проходной барьер, делят на количество мандатов и таким образом определяется «цена» одного мандата.

Чтобы установить, сколько мандатов партия набрала в каждом регионе, количество голосов, отданных за партию в данном регионе, делят на «цену» мандата.

Черненко смоделировал ситуацию, когда цена мандата составляет 25 тысяч голосов.

«Если во Львовской области партия Х набрала 100 тысяч голосов. Делим их на 25 тысяч. Это значит, что во Львовской области партия взяла 4 мандата. И так по каждой партии определяется, сколько взяла партия. И определяется, кто эти мандаты получит» — сказал он.

Как отметил нардеп, эти мандаты достанутся не тем, кто первый, второй, третий в региональной списке партии, а тем кандидатам, кто в этом списке набрал наибольшее количество голосов. При этом он подчеркнул, что здесь роль будут играть не абсолютные цифры количества голосов, а процентный эквивалент.

«Если допустить, что ни один избиратель не проголосовал за кандидатов, а исключительно за партию, то мандаты распределяются в том порядке, в котором их утвердила партия», — сказал Черненко.

С 6 июня Рада рассматривала правки к Избирательному кодексу, которых насчитывалось 4568.

Пока что окончательная версия документа не опубликована.