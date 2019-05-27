Правительство выбрало лучший вариант защиты населения при переходе к новому рынку электроэнергии, - Плачков

Правительство выбрало лучший вариант решения проблемы перекрестного субсидирования при переходе к новому рынку электроэнергии. Об этом заявил в своей колонке для «Экономической правды» Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министр энергетики Иван Плачков.

По мнению Ивана Плачкова, когда есть перекрестное субсидирование, хороших решений нет. И пока правительство выбрало лучший вариант из плохих, положив специальные обязанности по компенсации разницы тарифов для населения на государственную компанию «Энергоатом».

«Кабинет министров предусмотрел обеспечение потребностей населения в электроэнергии за счет товарного отпуска электроэнергии государственной генерации, в частности ГП «НАЭК „Энергоатом“. Представители „Энергоатома“ публично подтвердили, что компания согласна компенсировать часть тарифа для населения. Схема очень сложная, ведь „Энергоатом“ должен заключить договоры на поставку электроэнергии для населения с 25 поставщиками универсальных услуг», — отметил Плачков.

В то же время он отметил, что другой вариант решения проблемы перекрестного субсидирования — распространить ПСО также на компании, у которых тепловая генерация, нецелесообразно и затратно.

«Можно так сделать? Теоретически — да, практически — нет, потому что это нецелесообразно и затратно. Трудно представить систему администрирования этого процесса, когда каждый из производителей должен заключить аналогичные соглашения со всеми 25 поставщиками универсальных услуг. При том, что по сравнению с действующим рынком суть кросс-субсидирование не меняется — и в конце концов все ценовое бремя будет возложено на бытовых потребителей», — отметил Плачков.