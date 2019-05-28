Коломойский готовится к переделу энергетического рынка, – Хелен Раш

Отсрочка с запуском рынка электроэнергии грозит Украине сокращением сотрудничества с международными финансовыми организациями и политическими партнерами страны, что может привести к развороту во внешней политике в сторону России. Об этом написала Хелен Раш для Talk Finance.

В своей статье автор отмечает, что либерализация энергорынка имеет решающее значение для международных обязательств Украины, поскольку она является одним из положений Третьего энергопакета. Но в Украине есть лоббисты, заинтересованные в сохранении контроля рынка, среди которых близкий в новому президенту олигарх Игорь Коломойский.

«Будучи владельцем крупнейшего завода по производству ферросплавов в Европе, он заинтересован в контроле рынка электроэнергии. Заводы ферросплавов потребляют огромное количество электроэнергии. Игоря Коломойского интересуют самые низкие цены для его заводов. Это противоречит либерализации энергетического рынка, запланированной на 1 июля 2019 года. Поэтому Игорь Коломойский делает все, чтобы отложить или отменить имплементацию Европейского третьего энергетического пакета», — считает Раш.

Она полагает, что для того, чтобы перехитрить представителей ЕС, лоббисты этого решения подадут отсрочку как необходимость внесения «незначительных исправлений», в то время как истинное их намерение — торпедировать всю реформу.

«Возврат к практике государственного регулирования энергетики развяжет Коломойскому руки для реализации его далеко идущих деловых интересов. Выборочно установив более низкие цены для энергоемких компаний, он получит инструмент для корпоративного шантажа и вымогательства. На данный момент его команда заявила, что намерена получить контроль над независимым регулятором энергетики — НКРЭКУ. Для этих же целей планируется объявленная смена руководства Антимонопольного комитета, разрешение которого требуется для проведения масштабной реконфигурации энергетического и промышленного рынков», — отметила автор статьи.

Раш полагает, что последствиями таких действий, несовместимых с европейской практикой, будет сокращение сотрудничества Украины с финансовыми и политическими партнерами, что приведет к дефолту, и развороту в сторону России.

«В отчаянии руководство страны может быть вынуждено обратиться за новыми кредитами к Российской Федерации. Это не обойдется без дополнительных условий. Произойдет полярное изменение во внешней политике Украины. Усилия по европейской интеграции будут бесполезными. Это может привести к глубоким последствиям в ЕС в целом», — прогнозирует автор.