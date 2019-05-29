Германия призывает Кремль выполнить решение Морского трибунала

Официальный Берлин считает, что Москва должна выполнить решение Международного трибунала по морскому праву и отпустить 24 украинских моряков, но шагов, направленных на принуждение к выполнению решения Трибунала пока не планирует. Об этом сказала в среду на брифинге в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар, сообщает Укринформ.
«Мы обращались и снова обращаемся к России (с требованием — Ред.) исполнить приговор. Наша позиция известна российской стороне. На всех встречах мы четко об этом заявляем», — сказала Адебар.
В то же время она отметила, что специальных встреч, в частности, с российскими дипломатами по этому вопросу не было.
Напомним, суд ООН по морскому праву 25 мая вынес решение относительно временных мер в иске Украины против РФ, которым обязал Россию немедленно отпустить и дать возможность вернуться в Украину 24 захваченным возле Керченского пролива морякам и 3 судам. Россия заявила, что не признает правомочности этого приговора, и позиция Кремля относительно освобождения украинских моряков не изменилась.
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