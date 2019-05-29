Госбюро расследований раскрыло схему незаконного захвата земельных участков «Укрбудом» Микитася, - СМИ

Государственное бюро расследований совместно с Военной прокуратурой расследуют злоупотребления, допущенные корпорацией «Укрбуд» Максима Микитася и Министерством обороны
Об этом сообщает источник издания Комментарии, хорошо знакомый с ситуацией.
«Сегодня следователи ГБР вместе с прокурорами Военной прокуратуры проводили обыски в строительной корпорации „Укрбуд“ и в одном из структурных подразделений Министерства обороны Украины. Предметом досудебного расследования является многочисленные факты злоупотреблений должностных лиц Минобороны и ряда касающихся корпорации „Укрбуд“ субъектов хозяйствования, которые наладили схему незаконного захвата земельных участков, находящихся в ведении Министерства обороны с последующей незаконной застройкой на них жилых массивов», — рассказал источник.
При этом в ходе проведения следственных действий был наложен арест на земельные участки ЖК «Оберіг» и ЖК «Чарівне Місто» без права их дальнейшего использования. Также были арестованы 13 кранов, которые использовались во время проведения строительных работ.
«Жаль тех, кто инвестировал свои сбережения в строительство указанных жилых комплексов, ведь это строительство будет введено в эксплуатацию не скоро. И еще большой вопрос — будет ли введено вообще», — констатировал источник.
Напомним, 15 мая стало известно, что экс-руководителю Национальной гвардии Юрию Аллерову, гендиректору компании «Укрбуд Девелопмент» Олегу Майбороде и оценивателю Алисе Гринчук сообщили о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии. 17 мая стало известно об аресте Аллерова сроком на 2 месяца. Майбороде присудили 2 млн гривен залога.
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