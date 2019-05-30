На рынке электроэнергии уже ведутся активные торги и зарегистрировано 255 участников

В сеть попали данные внутренней отчетности Государственного предприятия (ГП) «Энергорынок» о результатах работы тестовых платформ, которые будут обеспечивать работу новых сегментов оптового рынка электроэнергии.
Об этом сообщило интернет-издание «Обозреватель».
В соответствии с данными отчета о результатах торгов за 28 мая, цена на платформе рынка электроэнергии на сутки вперед составила 1 859 гривен/МВт. Сейчас объем продаж на платформе рынка электроэнергии на сутки вперед составляет 60% от реальных. На платформе уже зарегистрировалось 255 участников. 28 мая в торговой сессии тестового режима рынка на сутки вперед приняли участие 116 компаний из числа зарегистрированных, т.е. половина. Также на сегодняшний день доступ к этой платформе получили 250 производителей энергии из возобновляемых источников (всего таких в рынке 320).
Судя по всплывшим данным, активная торговля идет и на внутрисуточном рынке. 28 мая цены на ток здесь находились на уровне 1 891 гривен/мВтч, что всего на 2% выше расценок рынка на сутки вперед. На рынке двусторонних договоров на указанную дату подано 164 договора по 60 участникам на куплю-продажу 141 млн кВтч.
Всего 28 мая на тестовых платформах было реализовано 360 млн кВтч, что соответствует объему реального спроса.
Также из внутренних отчетов ГП «Энергорынок» следует, что в рабочие дни цены незначительно растут (до 10%) и значительно снижаются (до 50%) в праздничные дни.
Напомним, согласно закону «О рынке электрической энергии», с 1 июля должен быть запущен оптовый рынок электроэнергии. С апреля в тестовом режиме работают платформы сегментов оптового рынка — «на сутки вперед» и «внутрисуточный рынок», «рынок двусторонних договоров». Ранее некоторые эксперты предлагали отсрочить запуск оптового рынка по причине якобы отсутствующей конкуренции среди поставщиков и риска значительного роста цен.
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