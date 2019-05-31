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Букмекеры сделали прогноз на результаты парламентских выборов

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Букмекеры сделали прогноз на результаты парламентских выборов

Украинская букмекерская контора Parimatch объявила о начале приема ставок на итоги внеочередных выборов в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

Так, по прогнозам букмекеров, в гонке с большим отрывом от конкурентов лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», на втором месте партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». Партия «Европейская солидарность» (бывшая «Блок Петра Порошенко»), удостоверение которой в четверг получил экс-президент, находится на третьем месте.

В отношении партии «Слуга народа» букмекерская контора принимает ставки на то, что она наберет больше 41,5% голосов. Букмекеры оценивают такую возможность как 50 на 50 (коэффициент 1,87 к 1,87). «Оппозиционная платформа — За жизнь», по прогнозу букмекеров, должна набрать больше 10,5% голосов (коэффициент 1,7). При этом букмекеры считают, что «Европейская солидарность» не наберет и 9,5% голосов (коэффициент 1,75). Еще меньше получит на выборах «Батькивщина» Юлии Тимошенко. По прогнозам букмекерской конторы, «Батькивщина» не сумеет преодолеть планку в 8,5% голосов (коэффициент 1,75).

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А вот партии певца Святослава Вакарчука «Голос», экс-министра обороны Анатолия Гриценко «Гражданская позиция», а также Радикальная партия Олега Ляшко и «Оппозиционный блок» Александра Вилкула и Вадима Новинского в Верховную раду, по прогнозам экспертов, скорее всего, не попадут.

досрочные выборы, букмекер
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