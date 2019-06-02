Саакашвили считает, что Украина не дотягивает уже и до уровня «аграрного придатка»

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина в скором времени перестанет быть даже европейским «аграрным придатком». Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne.
«Говорят, Украина превратилась в аграрный придаток. Это правда. На Украине технологические циклы везде остановились. Мы отстаем от технологического промышленного цикла и отстанем от аграрного», — сказал он.
Он отметил, что в стране есть 130 «потрясающих» военных заводов, которые при этом не производят новые технологии. Саакашвили добавил, что в скором времени Украина перестанет быть и «аграрным придатком», так как аграрные страны тоже должны быть технологичны.
Экс-президент Грузии напомнил, что, по оценкам Всемирного банка, Украина при ее текущих темпах развития догонит Польшу через 50 лет, если последняя будет «стоять на месте».
Напомним, что 28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство. На следующий день политик вернулся в страну. Впоследствии экс-президент Грузии заявил, что планирует обновить политическую власть в Украине.
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