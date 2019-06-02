Войти
Супрун намерена остаться в Украине и после выборов
позиция
Супрун намерена остаться в Украине и после выборов
Трамп поддержал Бориса Джонсона в борьбе за пост премьера Великобритании
дружба народов
Трамп поддержал Бориса Джонсона в борьбе за пост премьера Великобритании

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

партии
RSS

Партия «Слуга народа» сменила главу в установленном порядке, и нет никаких препятствий для ее участия в выборах

1931
Партия «Слуга народа» сменила главу в установленном порядке, и нет никаких препятствий для ее участия в выборах

Смена главы партии «Слуга народа» была осуществлена в установленном порядке, зарегистрирована Министерством юстиции Украины, и нет никаких юридических препятствий для участия этой политической силы в досрочных парламентских выборах, отмечают в команде Владимира Зеленского.

В сообщении на странице команды Зеленского в Facebook указывают на неправдивость информации о том, что Дмитрий Разумков был избран главой партии 27 мая, поскольку внеочередной съезд «Слуги народа» принял соответствующее решение 21 мая.

Читайте также: Лидер СДПГ ушла в отставку, коалиция с Меркель на грани распада

«В этот день Иван Баканов сложил полномочия главы партии и приостановил свое членство в партии „Слуга народа“. Напоминаем, что Баканов начал исполнять обязанности первого заместителя главы СБУ 22 мая, чем в полной мере выполнил все требования действующего законодательства», — отмечается в сообщении.

В команде Зеленского также назвали фейком информацию некоторых СМИ о том, что якобы «Слуга народа» вносила изменения в устав партии в связи с изменением главы, поскольку согласно украинскому законодательству смена руководителя юридического лица и внесение изменений в учредительные документы являются совершенно разными регистрационными действиями.

Читайте также: Россия ответила на требования Украины в Гаагском суде

«Регистрационные действия были проведены Минюстом в установленном законом порядке и в отведенные законом сроки», — подчеркивается в сообщении.

Также пресс-службы команды Зеленского распространила соответствующую выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц и общественных объединений, где руководителем партии «Слуга народа» значится Дмитрий Разумков.

Читайте также: В США предложили пять видов санкций против «Северного потока-2»

31 мая Министерство юстиции Украины подтвердило, что зарегистрировало смену главы партии «Слуга народа», которым стал Дмитрий Разумков вместо Ивана Баканова.

31 мая Разумков в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» заявил, что нет никаких оснований для неучастия «Слуги народа» в парламентских выборах, а распространяемая об этом информация является фейком и грязными технологиями.

партии, Слуга народа
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 2 июня 2019
Суббота, 1 июня 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Средняя зарплата растет, реальные доходы сокращаются

Средняя месячная зарплата в долларовом эквиваленте в марте 2019 года почти достигла уровня марта 2013 года - $385 март 2019 и $394 март 2013. Но, для измерения уровня жизни средняя зарплата в Украине – не очень объективный показатель.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Дефолт неизбежен

Мы едва покрываем стоимость кредитов МВФ, но даже близко не покрываем стоимость займов на рынке еврооблигаций и ОВГЗ. И основной недостаток в том, на фоне роста номинального ВВП, при отсутствии роста реального, вопрос спада это вопрос времени. Все начнётся с девальвации. Если вдруг произойдёт девальвация, то уровень долга легко перевалит за 100% и даже 150% ВВП. А тогда выплаты станут неподъёмными. И это будет дефолт.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О референдумах и геополитике

Удивляет инициатива главы администрации Президента про возможность референдума о договоренностях с Россией о мире, если в народе договоренности политиков будут восприняты неоднозначно. По такой логике можно провести референдум об учетной ставке или цене на газ. Очевидно, что в народе и то и другое воспринимается неоднозначно. Как и любые договоренности с РФ будут восприняты неоднозначно в такой неоднородной стране, как Украина. Инициатива главы администрации может свидетельствовать о неглубоком понимании причин военной агрессии России.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016