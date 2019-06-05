Комитет ВР отклонил законопроект Зеленского о незаконном обогащении

Комитет по вопросам правового обеспечения правоохранительной деятельности Верховной Рады рекомендовал не включать в повестку дня законопроект об ответственности за незаконное обогащение. Такое решение члены комитета приняли на заседании в среду, сообщает Укринформ.
«Комитет постановил не включать в повестку дня 10 сессии Верховной Рады Украины 8 созыва проект закона (относительно ответственности за незаконное обогащение — ред.)», — сказал председатель комитета Андрей Кожемякин.
Напомним, что 3 июня президент Владимир Зеленский внес в ВР законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов (№ 10358).
Это было сделано после того, как Конституционный суд 26 февраля признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривала привлечение к уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.
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