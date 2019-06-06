Петиция за отставку Авакова набрала необходимое количество голосов

Петиция за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова набрала необходимое для рассмотрения количество голосов — 25000. Об этом свидетельствуют данные на сайте президента.

Ранее в Киеве возле здания МВД и в ряде городов — под зданиями управлений полиции прошли акции с требованием отставки Авакова из-за смерти мальчика в Переяславе-Хмельницком.

Вчера сам министр внутренних дел заявил, что не видит целесообразности в отставке председателя Нацполиции Сергея Князева и не планирует уходить в отставку сам.