Политсила Гройсмана проведет свой съезд в пятницу

Политическая сила действующего премьер-министра Владимира Гройсмана партия «Украинская стратегия» проведет съезд в пятницу, 7 июня.

«Съезд пройдет в пятницу, в Мыстецком Арсенале, начало в 14:00», — сообщил в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» источник в политсиле.

Собеседник отметил, что на съезде будет презентована сама политсила, а также представлен список кандидатов в депутаты для участия в парламентских выборах.

Напомним, что в субботу пройдет съезд партии «Слуга народа». Его проведут в Национальном ботаническом саду им Н.Н.Гришко.

Внеочередные выборы в Верховную Раду должны пройти 21 июля.