Рада отказалась отправить в отставку Полторака

Народные депутаты не поддержали проект постановления об увольнении Степана Полторака с должности министра обороны Украины.

Как передает «Интерфакс-Украина», за соответствующую инициативу президента Украины Владимира Зеленского проголосовали 67 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосов. Против проголосовали 48 парламентариев.

Как сообщалось, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты представлений об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина и министра обороны Полторака.

Ранее сегодня депутаты не поддержали отставку Павла Климкина.