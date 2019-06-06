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Нефьодов рассказал о новой коррупционной схеме «Укравтодора»

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Нефьодов рассказал о новой коррупционной схеме «Укравтодора»

«Укравтодор» ввел в тендерную документацию требование, которое делает невозможной честную конкуренцию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель министра экономики Максим Нефьодов.

«Служба автомобильных дорог в Хмельницкой области вписала в тендерную документацию по закупке работ по строительству обхода г. Дунаевцы на участке дороги Т-23-08 ожидаемой стоимостью 192,30 млн грн требование к участникам о дате выдачи письма-отзыва от балансодержателей украинских дорог, датированного в срок не позднее недели до конечного срока подачи тендерных предложений», — написал он.

Нефьодов пояснил, что к строительству дороги автодор допустит только ту компанию, которая принесет выданную за последнюю неделю справку от самого автодора или области, что эту нужно компанию допустить.

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«Легче было бы сразу указывать счет, куда взятку переводить. Такое „свой к своему за своим“, потому что, сами понимаете, от тех тендеров в ProZorro одна неприятность. И вообще — не нужны вам те дороги! Еще привыкнете к качеству, будете скорость превышать!», — иронизирует Нефедов.

Укравтодор, Максим Нефьодов
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