Нефьодов рассказал о новой коррупционной схеме «Укравтодора»

«Укравтодор» ввел в тендерную документацию требование, которое делает невозможной честную конкуренцию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель министра экономики Максим Нефьодов.

«Служба автомобильных дорог в Хмельницкой области вписала в тендерную документацию по закупке работ по строительству обхода г. Дунаевцы на участке дороги Т-23-08 ожидаемой стоимостью 192,30 млн грн требование к участникам о дате выдачи письма-отзыва от балансодержателей украинских дорог, датированного в срок не позднее недели до конечного срока подачи тендерных предложений», — написал он.

Нефьодов пояснил, что к строительству дороги автодор допустит только ту компанию, которая принесет выданную за последнюю неделю справку от самого автодора или области, что эту нужно компанию допустить.

«Легче было бы сразу указывать счет, куда взятку переводить. Такое „свой к своему за своим“, потому что, сами понимаете, от тех тендеров в ProZorro одна неприятность. И вообще — не нужны вам те дороги! Еще привыкнете к качеству, будете скорость превышать!», — иронизирует Нефедов.