Renault и Fiat Chrysler пытаются снова договориться о слиянии

Американо-итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler и французский концерн Renault предпринимают попытки возобновления провалившихся переговоров о слиянии. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники.
27 мая Fiat Chrysler обнародовала заявление, в котором предложила Renault создать совместный концерн на паритетной основе. Официальный представитель французского правительства Сибет Ндиай сообщила, что власти поддерживают планы Renault. Однако после прошедших переговоров стало известно, что Fiat Chrysler отозвала свое предложение.
По данным источников газеты The Wall Street Journal, причиной такого шага стала позиция японской компании Nissan, которая входит в альянс с Renault и Mitsubishi. Как сообщало издание, руководство Nissan отказалось поддержать предложение о слиянии Renault и Fiat Chrysler.
Как отмечает Reuters, теперь Nissan убеждает Renault значительно сократить долю в японской компании, которая на данный момент составляет около 43%, в обмен на поддержку объединения французского концерна с Fiat Chrysler. По данным агентства, один из советников руководства Fiat Chrysler в понедельник посетит штаб-квартиру Nissan в Иокогаме, где проведет консультации по данному вопросу с гендиректором японской компании Хирото Саикавой.
Если переговоры будут возобновлены и увенчаются успехом, то новое совместное предприятие потенциально может занять третье место в мире среди автопроизводителей после германского концерна Volkswagen и японской компании Toyota. В настоящий момент 15,01% акций Renault владеет французское государство. Власти страны при этом заявляли о готовности уменьшить свою долю в данном концерне.
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