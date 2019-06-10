В Гааге начались слушания о нарушении Россией морского права

Слушания в Постоянной палате третейского суда в Гааге по иску Украины относительно нарушения Россией права прибрежного государства начались в 10 утра по местному времени. Сейчас в суде свою позицию представляет Россия. Завтра в то же время будет выступать Украина, сообщает Укринформ.

Слушания продлятся до вечера. Будут транслировать онлайн только первые 30 минут.

Перед началом слушаний произошел небольшой инцидент — имени представителя Российской Федерации Дмитрия Лобача почему-то не нашли в списках, и охрана пыталась не пустить его на слушания. Впрочем, после проверки документов Лобача пропустили.

Постоянная палата третейского суда в Гааге проведет слушания относительно предварительных возражений РФ по иску Украины относительно нарушения права прибрежного государства согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, относительно спора между Украиной и Российской Федерацией в отношении прав прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Постоянная палата третейского суда (ППТС) находится в том же здании Дворца мира и Международный суд ООН.

14 сентября 2016 года Украина инициировала отдельное производство против РФ относительно нарушения ею Конвенции ООН по морскому праву и просит суд в Гааге подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

В мае 2017-го состоялось первое процедурное заседание Трибунала по конвенции по морскому праву ООН, в рамках которого создан арбитраж для рассмотрения спора Украины против РФ. Меморандум, то есть пакет доказательств того, что Россия нарушает суверенные права Украины в Черном и Азовском море и в Керченском проливе, был подан в Постоянную палату третейского суда в Гааге 19 февраля 2018 года. Россия подала в Международный трибунал свои возражения относительно юрисдикции этой институции рассматривать иск Украины против РФ.