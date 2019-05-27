РФ не будет выполнять решение трибунала и не выпустит захваченных моряков

Позиция Москвы относительно инцидента в Керченском проливе остается неизменной, и судьба находящихся под арестом украинских моряков зависит от хода следствия и решения суда. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в разговоре с газетой «Ведомости».

«Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд», — подчеркнул он.

Речь идет об инциденте, который произошел в конце ноября прошлого года, когда неподалеку от Керчи российские пограничники захватили три корабля ВМС Украины. По утверждению российской стороны, украинские корабли вошли в территориальные воды России без разрешения и предупреждения и продолжали двигаться, несмотря на требование остановиться. Корабли захватили силой и отбуксировали в Керчь, находившихся на них моряков арестовали, в настоящее время они находятся в СИЗО в Москве.

В Украине действия России считают агрессией.

На прошлой неделе, 25 мая, Международный суд по Морскому праву обязал Россию вернуть захваченных моряков и три военных корабля Украине. В то же время в Москве считают, что у этого суда не было полномочий для того, чтобы рассматривать иск.