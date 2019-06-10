Колесников пойдет в Раду по мажоритарному округу

Глава политсовета партии «Оппозиционный блок» Борис Колесников заявил о намерении баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу № 49 (Донецкая область).

«Это было мое решение. Я хочу представлять Донбасс, лоббировать интересы Донбасса, как неотъемлемой части Украины. Для меня это большая честь. Я хочу быть депутатом именно от Донбасса», — сказал он агентству «Интерфакс-Украина» в понедельник в Киеве после форума объединенных оппозиционных сил «Доверяй делам».

Как сообщалось, на форуме объединенных оппозиционных сил «Доверяй делам» в понедельник в Киеве представили первую десятку списка партии «Оппозиционный блок» в многомандатном избирательном округе. Возглавил список лидер партии «Наши» внефракционный народный депутат Евгений Мураев.

Также в список вошли политики от ранее объединившихся с целью совместного участия во внеочередных выборах в Верховную Раду партий «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Наши», «Видродження» и «Доверяй делам».