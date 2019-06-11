Рожкова считает, что денационализация ПриватБанка будет красной линией для МВФ

Если апелляционный суд поддержит решение о неправомерной национализации Приватбанка, это будет иметь быстрый отрицательный эффект на финсектор и сотрудничество с МВФ, поскольку перечеркнет все обязательства, которые Украина брала на себя как государство. Об этом в интервью порталу «Голос Америки» рассказала первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.
«Не так давно мы получили несколько решений суда первой инстанции, которые фактически подрывают решение о национализации (ПриватБанка — Ред.). Эти решения еще не вступили в силу, ибо НБУ подал апелляцию ... Если апелляционный суд оставит эти решения в силе, это будет иметь быстрый негативный эффект на финансовый сектор. В сущности, это красная линия для Международного валютного фонда, потому что это перечеркивает все обязательства, которые мы брали на себя как страна. И перечеркивает очень много того, что уже сделано», — сказала Рожкова.
Она добавила, что для миссии МВФ это вопрос не просто ПриватБанка как такового, а вопрос государственной политики в финансовом секторе и независимости центрального банка. Первый транш в рамках программы 2015 года Украина получила как раз за то, что Верховная Рада усилила независимость НБУ. Поэтому возникает очень много вопросов этих решений судов, которые в сущности подрывают и нивелируют всё, что было сделано в рамках сотрудничества с МВФ.
Как сообщалось, миссия Международного валютного фонда в конце мая завершила визит в Украину и готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов — как только новое правительство определится с приоритетами своей политики.
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